Le 7ème prime de la "Star Academy", spécial Tournée, se poursuit sur TF1 avec Clara qui défend sa place ce soir sur un solo. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Ce soir, Clara se retrouve sur le banc des nommés.

Pour tenter de sauver sa place, Clara interprète "Always Remember Us This Way", titre interprété par Lady Gaga dans le film "A Star Is Born".

Grâce à cette chanson, l'académicienne nous offre une prestation pleine de délicatesse...

Clara arrivera-t-elle à nous convaincre et à décrocher sa place pour la tournée ?

Extrait de la "Star Academy", le 7ème prime du vendredi 15 décembre 2023 sur TF1