Le 8ème prime de la Star Academy, placé sous la magie et la nostalgie de Noël, débute sur TF1 avec une collégiale des élèves sur le célèbre titre de Mariah Carey. Nous vous proposons de voir ou de revoir leur prestation.

A la veille du réveillon de Noël, les académiciens ouvrent la soirée non pas sur l'hymne "Au bout de mes rêves" mais plutôt sur le tube qui rythme nos journées d'hiver : "All I Want For Christmas Is You".

Les élèves sont accompagnés des anciens professeurs...

Extrait de la "Star Academy", le 8ème prime du samedi 23 décembre 2023 sur TF1