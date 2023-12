Nouveau duo entre la nouvelle et l'ancienne génération de la "Star Academy" sur ce prime de Noël : Lénie et Aurélie Konaté. Nous vous proposons de voir ou de revoir leur prestation.

Cette semaine, Lénie a décroché une nouvelle fois un tableau chanté / dansé.

Pour ce prime 100% nostalgie, Aurélie Konaté se joint à Lénie pour interpréter le titre "What About Us" de P!nk sur une chorégraphie réalisée par Kamel Ouali.

Lénie va-t-elle relever le défi ?

Extrait de la "Star Academy", le 8ème prime du samedi 23 décembre 2023 sur TF1