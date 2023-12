Le 9ème prime de la "Star Academy" se poursuit sur TF1 avec un solo de Lénie sur un titre de Jean-Jacques Goldman. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Ce soir, Lénie chante "Pas toi" de Jean-Jacques Goldman.

Elle avait épaté ses professeurs sur son tableau chanté et dansé sur "What About Us" de Pink et compte bien réitérer l'expérience sur un tout autre registre.

Une prestation bouleversante sur ce morceau de légende.

Extrait de la "Star Academy", le 9ème prime du samedi 30 décembre 2023 sur TF1