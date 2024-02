La finale de la "Star Academy" se poursuit sur TF1 avec un quatrième artiste, Tayc, qui vient patager la scène avec Julien. Nous vous proposons de voir ou de revoir leur prestation.

Un battle qui promet des étincelles. D'un côté Tayc et Julien. De l'autre Dadju et Pierre. Les titres : 'N'y pense plus" pour la Team Tayc. "Compliqué" pour la Team Dadju.

Quel duo sortira gagnant ?

Qui de Julien ou Pierre sera le grand gagnant de la saison ? La réponse à la fin du prime.

Extrait de la "Star Academy", la finale du samedi 3 février 2024 sur TF1