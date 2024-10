Le 2ème prime de la "Star Academy" se termine sur TF1 avec une collégiale des élèves sur un titre de Bruno Mars. Nous vous proposons de voir ou de revoir leur prestation.

Après leur arrivée au Château, les académiciens se sont tous retrouvés autour du piano et ont chanté le titre "When I Was Your Man" de Bruno Mars.

Le moment était tellement beau que les professeurs ont décidé d'en faire une collégiale sur le prime. On vous laisse savourer…

Découvrez leur prestation.

Extrait de la "Star Academy", le prime du samedi 19 octobre 2024 sur TF1.