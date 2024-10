Le prime « Tous en coeur » de la "Star Academy" se poursuit sur TF1 avec un medley explosif des élèves sur les plus grands chants de stade. Nous vous proposons de voir ou de revoir leur prestation.

Cent choristes et le public réunis (1000 personnes) pour chanter avec Emma, Maïa, Maureen, Thomas, Ulysse et Charles, un medley joyeux.

Ulysse et Emma sur un titre de Queen : "We will rock you".

Charles, Thomas et Emma sur un titre de Joe Dassin : "Dans les yeux d'Émilie".

Emma, Maureen et Maïa sur un titre de Gala : "Freed from desire".

Découvrez leur prestation.

Extrait de la "Star Academy", le 3ème prime du samedi 26 octobre 2024.