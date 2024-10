Le prime « Tous en coeur » de la "Star Academy" se poursuit sur TF1 avec un mash up entre Ulysse et Thomas face à Marguerite et Maïa Nous vous proposons de voir ou de revoir leur prestation.

Ce soir, le défi vocal va opposer d'un côté Marguerite et Maïa à Ulysse et Thomas. Un mash-up de titres très variés comme "Tous les mêmes" de Stromae, "Les filles d'aujourd'hui" de Vianney et Joyce Jonathan, "Oui ou non" d'Angèle, "Marre de cette nana-là" de Patrick Bruel, "Confessions nocturnes" de Diam's feat Vitaa et "Pookie" d'Aya Nakamura. Découvrez leur prestation. Extrait de la "Star Academy", le 3ème prime du samedi 26 octobre 2024.

L'actualité TV • Newsletter

Pour ne rien louper...

Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.

Veuillez activer le javascript sur cette page pour pouvoir valider le formulaire