Le prime « Tous en coeur » de la "Star Academy" se poursuit sur TF1 avec un tableau qui réunit Julie, Ebony, Marguerite et Marine. Nous vous proposons de voir ou de revoir leur prestation.

C'est au tour de Julie, Ebony, Marguerite et Marine de se présenter sur scène.

Les académiciennes vont interpréter un titre du film musical : "The greatest Showman" : "This is me".

Pour cette chanson magnifique, Julie, Ebony, Marguerite et Marine sont accompagnées de plus de 1120 choristes.

Découvrez leur prestation.

Extrait de la "Star Academy", le 3ème prime du samedi 26 octobre 2024.