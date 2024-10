Le prime « Tous en coeur » de la "Star Academy" se poursuit sur TF1 avec Julie et Marine qui rejoignent Franck pour un second gospel.. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

C'est au tour de Julie et Marine de s'associer à Franck pour un nouveau gospel : "Raise me up" de Josh Groban.

Là encore, les académiciens sont accompagnés de vingt choristes.

Découvrez leur prestation.

Extrait de la "Star Academy", le 3ème prime du samedi 26 octobre 2024.