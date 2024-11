Le prime des destins liés de la "Star Academy" se poursuit sur TF1 avec un medley des académiciens à l'occasion d'Halloween. Nous vous proposons de voir ou de revoir leur prestation.

Cette semaine, les académiciens vous ont concocté un medley spécial Halloween…

Pour l'occasion, retrouvez les binômes : Franck et Julie, Emma et Masséo, Charles et Noah puis Marguerite et Ebony.

Découvrez leur prestation.

Extrait de la "Star Academy", le 4ème prime du samedi 2 novembre 2024.