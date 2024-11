Plus que jamais, Maïa et Thomas sont en danger sur la fin de ce prime des destins liés de la "Star Academy" et s'affrontent face à leurs camarades. Nous vous proposons de voir ou de revoir leur prestation.

Marine et Ulysse ont été sauvés par le public. Maïa et Thomas ont une ultime chance de défendre leur place. Les deux académiciens doivent interpréter en solo le titre "Casting" de Christophe Maé. Un titre dont les paroles résonnent beaucoup en ce moment si particulier. Découvrez leur prestation ! Extrait de la "Star Academy", le 4ème prime du samedi 2 novembre 2024.

