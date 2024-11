Le prime de la marraine de la "Star Academy" débute sur TF1 avec Ebony, Marguerite et Masséo chantent avec Clara Luciani un medley de ses tubes. Nous vous proposons de voir ou de revoir leur prestation

Clara Luciani a partagé la scène avec trois académiciens ce soir.

Marguerite, Ebony et Masséo ont chanté avec la marraine de la saison plusieurs de ses plus grands succès : "La Grenade", "Ma sœur" et "Respire encore".

Découvrez leur prestation.

Extrait de la "Star Academy", le prime 5 du vendredi 8 novembre 2024 sur TF1.