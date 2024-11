Le prime des anciens de la "Star Academy" se poursuit sur TF1 avec le titre solo de Masséo qui est nommé ce soir. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Cette semaine, Masséo est une nouvelle fois nommé.

Pour défendre sa place, il a choisi un des plus beaux titres de la pop anglaise : "Sorry seems to be the hardest world" de Sir Elton John.

Réussira-t-il à sauver sa place et avoir une chance d'être choisi pour participer à la prochaine tournée ?

Découvrez sa prestation.

Extrait de la "Star Academy", le prime des anciens du samedi 23 novembre 2024 sur TF1.