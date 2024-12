Le prime spéciale comédies musicales de la "Star Academy" se poursuit sur TF1 avec Ebony qui partage la scène avec Patrick Bruel. Nous vous proposons de voir ou de revoir leur prestation.

Nouvelle comédie musicale à l'honneur ce soir avec "Mamma Mia".

Ce soir, Ebony et Patrick Bruel vont chanter le titre : "The Winner Takes It All" d'ABBA.

Découvrez leur prestation.

Extrait de la "Star Academy", le prime des comédies musicales du samedi 7 décembre 2024 sur TF1.