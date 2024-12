Le prime spécial comédies musicales de la "Star Academy" se poursuit sur TF1 avec Marine qui partage la scène avec Ulysse. Nous vous proposons de voir ou de revoir leur prestation.

On retrouve ce soir, Marine et Ulysse sur la scène de la "Star Academy".

Ils vont interpréter "Come what may", un titre écrit pour Nicole Kidman et Ewan McGregor, amants dans le film musical Moulin Rouge, sorti en 2001

Découvrez leur prestation.

Extrait de la "Star Academy", le prime des comédies musicales du samedi 7 décembre 2024 sur TF1.