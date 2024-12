Le prime spécial comédies musicales de la "Star Academy" se poursuit sur TF1 avec Franck qui partage la scène avec Amir. Nous vous proposons de voir ou de revoir leur prestation.

Prime spécial ce soir sur le thème des comédies musicales, Franck et Amir se présentent pour interpréter le titre d'Elton John : "Can you feel the love tonight".

Une chanson de la comédie musicale "Le Roi Lion".

Découvrez leur prestation.

Extrait de la "Star Academy", le prime des comédies musicales du samedi 7 décembre 2024 sur TF1.