Le prime des professeurs de la "Star Academy" se poursuit sur TF1 avec le tableau d'Ebony sur "Don't Leave Me This Way". Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Cette semaine, Ebony était coachée par Malika. Elle a même eu la chance de recevoir un cours de Christophe Licata. Ce soir, l'académicienne nous présente un tableau chanté et dansé sur le titre "Don't Leave Me This Way" de Thelma Houston. Relèvera-t-elle le défi ? Extrait de la "Star Academy", le prime des professeurs vendredi 13 décembre 2024 sur TF1.

L'actualité TV • Newsletter

Pour ne rien louper...

Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.

Veuillez activer le javascript sur cette page pour pouvoir valider le formulaire