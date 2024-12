Le prime du public de la "Star Academy" se poursuit sur TF1 avec le solo de Marine sur "All by myself". Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Ce soir, Marine, de retour dans le Top 3 et première des évaluations de la semaine, interprète la chanson choisie par le public : "All by Myself" de Céline Dion. Une chanson sur-mesure pour le timbre de voix de l’académicienne. Marine va-t-elle tenir la fameuse note ? Extrait de la "Star Academy", le prime du public du samedi 21 décembre 2024 sur TF1.

