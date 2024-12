Replay "Star Academy" : Les élèves chantent "All I want for Christmas is you" de Mariah Carey (vidéo)

Le prime du public de la "Star Academy" se poursuit sur TF1 avec une collégiale des élèves sur le célèbre titre de Mariah Carey qui célèbre Noël... Nous vous proposons de voir ou de revoir leur prestation.

C’est Noël au Studio 217 avec le titre mythique de Mariah Carey chanté par les élèves : “All I want for Christmas is you” !

Découvrez leur prestation.

Extrait de la "Star Academy", le prime du public du samedi 21 décembre 2024 sur TF1.