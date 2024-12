Le prime Carte Blanche des élèves de la "Star Academy" se poursuit sur TF1 avec un tableau chanté dansé des élèves sur le thème Cowboy. Nous vous proposons de voir ou de revoir leur prestation.

Les six élèves encore en compétition ce soir, Charles, Franck, Ebony, Ebony, Marine, Marguerite et Ulysse se sont entraînés toute la semaine pour offrir un medley Cowboy avec "Texas hold d'em" de Beyoncé, "Ready to go" de Little Cowboy et "Jolene" de Dolly Parton.

Ambiance Far West garantie sur le plateau 217 !

Découvrez leur prestation.

Extrait de la "Star Academy", le prime Carte Blanche des élèves du samedi 28 décembre 2024 sur TF1.