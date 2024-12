Le prime Carte Blanche des élèves de la "Star Academy" se poursuit sur TF1 avec Ulysse qui partage la scène avec Ebony. Nous vous proposons de voir ou de revoir leur prestation.

Ulysse et Ebony en avaient rêvé de ce duo. Jamais depuis le début de la compétition, ils avaient été réunis sur le plateau du prime.

C’est chose faite, ce soir, avec un titre du groupe rock des années 80 Scorpions et ce titre tout aussi puissant « Still loving you ».

Découvrez leur prestation.

Extrait de la "Star Academy", le prime Carte Blanche des élèves du samedi 28 décembre 2024 sur TF1.