Le prime Carte Blanche des élèves de la "Star Academy" se poursuit sur TF1 avec Marine qui partage la scène avec Charles. Nous vous proposons de voir ou de revoir leur prestation.

Ce soir, pour la semaine Carte Blanche, Marine et Charles ont décidé d’unir leurs voix pour interpréter « Quand on a que l’amour ». Un titre de Jacques Brel repris par Lucie Bernardoni et Grégory Lemarchal.

Cette semaine au Château, ils ont commencé les répétitions sous les yeux des familles venues réveillonner.

Le charme a immédiatement opéré. Qu’en sera-t-il ce soir ?

Découvrez leur prestation.

Extrait de la "Star Academy", le prime Carte Blanche des élèves du samedi 28 décembre 2024 sur TF1.