Replay "Star Academy" : Marine chante "I am what I am" de Gloria Gaynor (vidéo)

Le 13ème prime de la "Star Academy" se poursuit sur TF1 avec le premier tableau chanté/dansé de Marine qui tente de se qualifier ce soir pour la demi-finale. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Premier solo de la soirée pour les élèves nommés ce soir, Marine présente son premier tableau chanté/dansé de la saison sur un titre de Gloria Gaynor : "I am what I am".

Il faut dire que Marine a gagné l'évaluation de danse cette semaine. Accompagnée d'un sablier (Les élèves devaient choisir un accessoire), elle a répondu aux attentes des professeurs pour cet exercice.

Marine est nommée ce soir face à Charles, Franck et Ulysse. Réussira-t-elle à séduire le public et gagner sa place pour la demi-finale ?

Découvrez sa prestation.

Extrait du 13ème prime de la "Star Academy" du samedi 4 janvier 2025 sur TF1.