La première demi-finale de la "Star Academy" débute sur TF1 avec Marine et Charles sur un célèbre titre de John Miles. Nous vous proposons de voir ou de revoir leur prestation.

Véritable tube des années 80 au Royaume-Uni, Charles et Marine ouvrent cette 1ère demi-finale de la saison 2024 avec le titre "Music Was My First Love" de John Miles.

Qui sera le premier finaliste de cette 12ème saison de la "Star Academy" ?

Extrait de la 1ère demi-finale de la "Star Academy" du samedi 11 janvier 2025 sur TF1.