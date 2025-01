La première demi-finale de la "Star Academy" se poursuit sur TF1 avec Marine pour son premier titre en solo. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Lors des évaluations "Semaine du public", Marine avait interprété le titre "My Heart Will Go On" de Céline Dion.

Cette fois-ci, c'est en direct, pour sa demi-finale, que l'académicienne va chanter le titre mondialement connu du film "Titanic".

Sera-t-elle à la hauteur pour son grand solo ?

Qui sera le premier finaliste de cette 12ème saison de la "Star Academy" ?

Extrait de la 1ère demi-finale de la "Star Academy" du samedi 11 janvier 2025 sur TF1.