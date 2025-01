La première demi-finale de la "Star Academy" se poursuit sur TF1 avec Charles qui partage la scène avec Marine. Nous vous proposons de voir ou de revoir leur prestation.

Ce soir, Charles et Marine partagent un ultime duo ensemble.

Et, c'est sur le titre "Greatest Love Of All" de Whitney Houston qu'ils vont unir leur voix.

Qui sera le premier finaliste de cette 12ème saison de la "Star Academy" ?

Extrait de la 1ère demi-finale de la "Star Academy" du samedi 11 janvier 2025 sur TF1.