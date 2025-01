La seconde demi-finale de la "Star Academy" se poursuit sur TF1 avec Franck et Ebony qui partagent la scène sur tableau chanté / dansé. Nous vous proposons de voir ou de revoir leur prestation.

Pour leur demi-finale, Ebony et Franck unissent leurs talents et leur voix sur scène avec un tableau chanté et dansé sur le titre « Unholy » de Sam Smith et Kim Petras.

Ce duo promet une performance intense et audacieuse...

Qui va rejoindre Marine en finale de la "Star Academy" ?

Extrait de la 2ème demi-finale de la "Star Academy" du samedi 18 janvier 2025 sur TF1.