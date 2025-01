La seconde demi-finale de la "Star Academy" se poursuit sur TF1 avec Ebony qui partage la scène avec Franck sur un titre d'Adele. Nous vous proposons de voir ou de revoir leur prestation.

Pour leur demi-finale, Ebony et Franck défendent leur place avec un affrontement vocal sur le titre "Rolling in the Deep" d’Adele.

Une chanson puissante qui mêle soul, pop et blues, qui demande une grande technique vocale.

Qui va rejoindre Marine en finale de la "Star Academy" ?

Extrait de la 2ème demi-finale de la "Star Academy" du samedi 18 janvier 2025 sur TF1.