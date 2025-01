La seconde demi-finale de la "Star Academy" se poursuit sur TF1 avec Marine qui partage la scène avec Franck sur un titre de Francis Cabrel. Nous vous proposons de voir ou de revoir leur prestation.

Après avoir interprété un duo avec Ebony sur le titre de Mariah Carey "Without You", on retrouve Marine, la première finaliste de la saison avec Franck.

Ensemble ils vont partager le très joli titre de Francis Cabrel : "C'est écrit".

Qui va rejoindre Marine en finale de la "Star Academy" ?

Extrait de la 2ème demi-finale de la "Star Academy" du samedi 18 janvier 2025 sur TF1.