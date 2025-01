La finale de la "Star Academy" débute sur TF1 avec le premier duo entre Ebony et Marine. Nous vous proposons de voir ou de revoir leur prestation.

Ce soir, Marine et Ebony partagent un duo sur le titre "Never Enough" de The Greatest Showman.

C'est un titre qui demande une grande technique vocale.

Les deux finalistes seront-elles au rendez-vous ?

Qui remportera ce soir la finale de la "Star Academy" ?

Extrait de la "Star Academy", la finale du samedi 25 janvier 2025.