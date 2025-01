La finale de la "Star Academy" se poursuit sur TF1 avec Ebony qui chante en solo sur un titre d'Adele. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Ebony interprète en solo le titre poignant "All I Ask" d'Adele. Une performance intime et pleine d'émotion qui met en lumière sa voix puissante.

Parviendra-t-elle à toucher le public ?

Qui remportera ce soir la finale de la "Star Academy" ?

Extrait de la "Star Academy", la finale du samedi 25 janvier 2025.