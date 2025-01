La finale de la "Star Academy" se poursuit sur TF1 avec un ultime duo entre Ebony et Marine. Nous vous proposons de voir ou de revoir leur prestation.

Pour leur ultime duo de la saison, Marine et Ebony interprètent le puissant titre "When You Believe" de Mariah Carey et Whitney Houston.

Un moment exceptionnel entre les deux finalistes !

Qui remportera ce soir la finale de la "Star Academy" ?

Extrait de la "Star Academy", la finale du samedi 25 janvier 2025.