Replay "Star Academy" samedi 1er novembre 2025, voici titres chantés par les élèves sur le 3ème prime (vidéo)

Tout au long de ce troisième prime, les élèves ont mis en pratique leurs apprentissages de la semaine au château et donné le meilleur d'eux-mêmes devant le public et les professeurs.
Parrain et marraine d'exception, Ed Sheeran et Charlotte Cardin ont offert des moments inoubliables avec la nouvelle promotion de la "Star Academy".
Le groupe phénomène Katseye est venu également enflammer la scène ainsi que Benlinda Davids, le sosie vocal de Whitney Houston.
Une seconde élimination
Cette semaine, Ema, Noah et Lenny étaient nommés suite aux évaluations en présence de Charlotte Cardin.
Les téléspectateurs ont sauvé Noah et les académiciens ont sauvé Ema. C'est donc Lenny qui a été éliminé après deux semaines au château.
Les prestations de la soirée
Si vous n'étiez pas devant TF1 samedi soir, ou si vous souhaitez revoir l'une des prestations de ce troisième prime, retrouvez ci-dessous les titres chantés par les académiciens :
Replay "Star Academy" : Sarah chante « Stand Up » de Cynthia Erivo (vidéo)
01 novembre 2025 - 21:48 Star Academy | Vidéos
Replay "Star Academy" : Les élèves, Ed Sheeran et Charlotte Cardin chantent « Shape Of You…
01 novembre 2025 - 21:55 Star Academy | Vidéos
Replay "Star Academy" : Les élèves rendent hommage à Pierre, Héléna, Marine, Lénie et Juli…
01 novembre 2025 - 21:59 Star Academy | Vidéos
Replay "Star Academy" : Sarah, Ambre et Victor chantent « J'avoue » de Linh (vidéo)…
01 novembre 2025 - 22:27 Star Academy | Vidéos
Replay "Star Academy" : Théo P. et Ed Sheeran chantent « Azizam » (vidéo)
01 novembre 2025 - 22:31 Star Academy | Vidéos
Replay "Star Academy" : Sarah et Katseye chantent « Gabriela » (vidéo)
01 novembre 2025 - 22:37 Star Academy | Vidéos
Replay "Star Academy" : L'autoportrait d'Ambre « Gabriela » (vidéo)
01 novembre 2025 - 22:42 Star Academy | Vidéos
Replay "Star Academy" : Le tableau chanté-dansé de Bastiaan sur « Tainted Love » de Soft C…
01 novembre 2025 - 22:46 Star Academy | Vidéos
Replay "Star Academy" : Léane et Charlotte Cardin chantent « Tant pis pour elle » (vidéo)…
01 novembre 2025 - 22:51 Star Academy | Vidéos
Replay "Star Academy" : Anouk, Léa et Belinda Davids chantent « I Have Nothing » de Whitne…
01 novembre 2025 - 23:14 Star Academy | Vidéos
"Star Academy" : Ema chante « J'y crois encore » de Lara Fabian (vidéo)
01 novembre 2025 - 23:18 Star Academy | Vidéos
Replay "Star Academy" : Lenny chante « Longtemps » d'Amir (vidéo)
01 novembre 2025 - 23:22 Star Academy | Vidéos
Replay "Star Academy" : Noah chante « Un homme » de Jérémy Frérot (vidéo)
01 novembre 2025 - 23:27 Star Academy | Vidéos
Replay "Star Academy" : Léane et Théo L. chantent « Les filles d'aujourd'hui » d…
01 novembre 2025 - 23:52 Star Academy | Vidéos
Replay "Star Academy" : Lily, Léo et Ed Sheeran chantent « Sapphire » (vidéo)
01 novembre 2025 - 23:55 Star Academy | Vidéos