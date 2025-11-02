recherche
Replay "Star Academy" samedi 1er novembre 2025, voici titres chantés par les élèves sur le 3ème prime (vidéo)

Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 2 novembre 2025
Replay "Star Academy" samedi 1er novembre 2025, voici titres chantés par les élèves sur le 3ème prime (vidéo)

Samedi 1er novembre 2025 à partir de 21:10, Nikos Aliagas a présenté sur TF1 le troisième prime de la 13ème saison de la "Star Academy". Retour en images sur les prestations de la soirée.

Tout au long de ce troisième prime, les élèves ont mis en pratique leurs apprentissages de la semaine au château et donné le meilleur d'eux-mêmes devant le public et les professeurs.

Parrain et marraine d'exception, Ed Sheeran et Charlotte Cardin ont offert des moments inoubliables avec la nouvelle promotion de la "Star Academy".

Le groupe phénomène Katseye est venu également enflammer la scène ainsi que Benlinda Davids, le sosie vocal de Whitney Houston.

Une seconde élimination

Cette semaine, EmaNoah et Lenny étaient nommés suite aux évaluations en présence de Charlotte Cardin.

Les téléspectateurs ont sauvé Noah et les académiciens ont sauvé Ema. C'est donc Lenny qui a été éliminé après deux semaines au château.

Les prestations de la soirée

Si vous n'étiez pas devant TF1 samedi soir, ou si vous souhaitez revoir l'une des prestations de ce troisième prime, retrouvez ci-dessous les titres chantés par les académiciens :

Replay "Star Academy" : Sarah chante « Stand Up » de Cynthia Erivo (vidéo)
01 novembre 2025 - 21:48

Replay "Star Academy" : Sarah chante « Stand Up » de Cynthia Erivo (vidéo)

01 novembre 2025 - 21:48 Star Academy | Vidéos

Replay "Star Academy" : Les élèves, Ed Sheeran et Charlotte Cardin chantent « Shape Of You » (vidéo)
01 novembre 2025 - 21:55

Replay "Star Academy" : Les élèves, Ed Sheeran et Charlotte Cardin chantent « Shape Of You…

01 novembre 2025 - 21:55 Star Academy | Vidéos

Replay "Star Academy" : Les élèves rendent hommage à Pierre, Héléna, Marine, Lénie et Julien (vidéo)
01 novembre 2025 - 21:59

Replay "Star Academy" : Les élèves rendent hommage à Pierre, Héléna, Marine, Lénie et Juli…

01 novembre 2025 - 21:59 Star Academy | Vidéos

Replay "Star Academy" : Sarah, Ambre et Victor chantent « J'avoue » de Linh (vidéo)
01 novembre 2025 - 22:27

Replay "Star Academy" : Sarah, Ambre et Victor chantent « J'avoue » de Linh (vidéo)…

01 novembre 2025 - 22:27 Star Academy | Vidéos

Replay "Star Academy" : Théo P. et Ed Sheeran chantent « Azizam » (vidéo)
01 novembre 2025 - 22:31

Replay "Star Academy" : Théo P. et Ed Sheeran chantent « Azizam » (vidéo)

01 novembre 2025 - 22:31 Star Academy | Vidéos

Replay "Star Academy" : Sarah et Katseye chantent « Gabriela » (vidéo)
01 novembre 2025 - 22:37

Replay "Star Academy" : Sarah et Katseye chantent « Gabriela » (vidéo)

01 novembre 2025 - 22:37 Star Academy | Vidéos

Replay "Star Academy" : L'autoportrait d'Ambre « Gabriela » (vidéo)
01 novembre 2025 - 22:42

Replay "Star Academy" : L'autoportrait d'Ambre « Gabriela » (vidéo)

01 novembre 2025 - 22:42 Star Academy | Vidéos

Replay "Star Academy" : Le tableau chanté-dansé de Bastiaan sur « Tainted Love » de Soft Cell (vidéo)
01 novembre 2025 - 22:46

Replay "Star Academy" : Le tableau chanté-dansé de Bastiaan sur « Tainted Love » de Soft C…

01 novembre 2025 - 22:46 Star Academy | Vidéos

Replay "Star Academy" : Léane et Charlotte Cardin chantent « Tant pis pour elle » (vidéo)
01 novembre 2025 - 22:51

Replay "Star Academy" : Léane et Charlotte Cardin chantent « Tant pis pour elle » (vidéo)…

01 novembre 2025 - 22:51 Star Academy | Vidéos

Replay "Star Academy" : Anouk, Léa et Belinda Davids chantent « I Have Nothing » de Whitney Houston (vidéo)
01 novembre 2025 - 23:14

Replay "Star Academy" : Anouk, Léa et Belinda Davids chantent « I Have Nothing » de Whitne…

01 novembre 2025 - 23:14 Star Academy | Vidéos

"Star Academy" : Ema chante « J'y crois encore » de Lara Fabian (vidéo)
01 novembre 2025 - 23:18

"Star Academy" : Ema chante « J'y crois encore » de Lara Fabian (vidéo)

01 novembre 2025 - 23:18 Star Academy | Vidéos

Replay "Star Academy" : Lenny chante « Longtemps » d'Amir (vidéo)
01 novembre 2025 - 23:22

Replay "Star Academy" : Lenny chante « Longtemps » d'Amir (vidéo)

01 novembre 2025 - 23:22 Star Academy | Vidéos

Replay "Star Academy" : Noah chante « Un homme » de Jérémy Frérot (vidéo)
01 novembre 2025 - 23:27

Replay "Star Academy" : Noah chante « Un homme » de Jérémy Frérot (vidéo)

01 novembre 2025 - 23:27 Star Academy | Vidéos

Replay "Star Academy" : Léane et Théo L. chantent « Les filles d'aujourd'hui » de Joyce Jonathan et Vianney (vidéo)
01 novembre 2025 - 23:52

Replay "Star Academy" : Léane et Théo L. chantent « Les filles d'aujourd'hui » d…

01 novembre 2025 - 23:52 Star Academy | Vidéos

Replay "Star Academy" : Lily, Léo et Ed Sheeran chantent « Sapphire » (vidéo)
01 novembre 2025 - 23:55

Replay "Star Academy" : Lily, Léo et Ed Sheeran chantent « Sapphire » (vidéo)

01 novembre 2025 - 23:55 Star Academy | Vidéos

"Star Academy" : Anouk, Jeanne et Victor chantent « Feel Good » avec Charlotte Cardin (vidéo)
01 novembre 2025 - 23:57

"Star Academy" : Anouk, Jeanne et Victor chantent « Feel Good » avec Charlotte Cardin (vid…

01 novembre 2025 - 23:57 Star Academy | Vidéos

Dernière modification le dimanche, 02 novembre 2025 00:41
Publié dans Star Academy | Vidéos
Suivez nous...