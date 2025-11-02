Replay "Star Academy" samedi 1er novembre 2025, voici titres chantés par les élèves sur le 3ème prime (vidéo)

Samedi 1er novembre 2025 à partir de 21:10, Nikos Aliagas a présenté sur TF1 le troisième prime de la 13ème saison de la "Star Academy". Retour en images sur les prestations de la soirée.

Tout au long de ce troisième prime, les élèves ont mis en pratique leurs apprentissages de la semaine au château et donné le meilleur d'eux-mêmes devant le public et les professeurs.

Parrain et marraine d'exception, Ed Sheeran et Charlotte Cardin ont offert des moments inoubliables avec la nouvelle promotion de la "Star Academy".

Le groupe phénomène Katseye est venu également enflammer la scène ainsi que Benlinda Davids, le sosie vocal de Whitney Houston.

Une seconde élimination

Cette semaine, Ema, Noah et Lenny étaient nommés suite aux évaluations en présence de Charlotte Cardin.

Les téléspectateurs ont sauvé Noah et les académiciens ont sauvé Ema. C'est donc Lenny qui a été éliminé après deux semaines au château.

Les prestations de la soirée

Si vous n'étiez pas devant TF1 samedi soir, ou si vous souhaitez revoir l'une des prestations de ce troisième prime, retrouvez ci-dessous les titres chantés par les académiciens :