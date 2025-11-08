Replay "Star Academy" vendredi 7 novembre 2025, voici les titres chantés par les élèves sur le 4ème prime (vidéo)

C'était une semaine particulière pour les 15 élèves encore en compétition.
Pour ce prime des équipes, une première équipe a été immunisée mardi dernier par le corps professoral. Pour les deux autres équipes, la compétition s'est intensifiée tout au long du prime.
Cette semaine, Zaz, Clara Luciani, Etienne Daho et Ridsa sont venus partager la scène aux côtés des académiciens.
Une troisième élimination
L'équipe Rose ayant été sauvée par les téléspectateurs, Léo, Noah, Melissa et Sarah ont présenté un titre très personnel pour défendre leur place. Les téléspectateurs ont sauvé Léo, les professeurs ont sauvé Sarah. Les académiciens ont décidé de sauver Melissa. Noah a donc été éliminé à l'issue de ce prime.
Les prestations chantées en Replay
Si vous n'étiez pas devant TF1 vendredi soir, ou si vous souhaitez revoir certaines prestations, voici les 16 titres qui ont été chantés vendredi soir par les élèves :
