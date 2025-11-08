recherche
Star Academy | Vidéos

Replay "Star Academy" vendredi 7 novembre 2025, voici les titres chantés par les élèves sur le 4ème prime (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 8 novembre 2025 147
Replay "Star Academy" vendredi 7 novembre 2025, voici les titres chantés par les élèves sur le 4ème prime (vidéo)

Vendredi 7 novembre 2025 à partir de 21:10, Nikos Aliagas a présenté sur TF1 le 4ème prime de la "Star Academy". Retour en images sur les prestations des élèves.

C'était une semaine particulière pour les 15 élèves encore en compétition.

Pour ce prime des équipes, une première équipe a été immunisée mardi dernier par le corps professoral. Pour les deux autres équipes, la compétition s'est intensifiée tout au long du prime.

Cette semaine, Zaz, Clara Luciani, Etienne Daho et Ridsa sont venus partager la scène aux côtés des académiciens.

Une troisième élimination

L'équipe Rose ayant été sauvée par les téléspectateurs, Léo, Noah, Melissa et Sarah ont présenté un titre très personnel pour défendre leur place. Les téléspectateurs ont sauvé Léo, les professeurs ont sauvé Sarah. Les académiciens ont décidé de sauver Melissa. Noah a donc été éliminé à l'issue de ce prime.

Les prestations chantées en Replay

Si vous n'étiez pas devant TF1 vendredi soir, ou si vous souhaitez revoir certaines prestations, voici les 16 titres qui ont été chantés vendredi soir par les élèves :

Replay &quot;Star Academy&quot; : Ambre chante « What’s Up » de 4 Non Blondes (vidéo)

Replay "Star Academy" : Ambre chante « What’s Up » de 4 Non Blondes (vidéo)

07 novembre 2025 - 21:53 Star Academy | Vidéos

Replay &quot;Star Academy&quot; : Les élèves nommés chantent « Believer » de Imagine Dragons (vidéo)

Replay "Star Academy" : Les élèves nommés chantent « Believer » de Imagine Dragons (vidéo)…

07 novembre 2025 - 21:59 Star Academy | Vidéos

Replay &quot;Star Academy&quot; : Victor chante « Toxic », « Beau malheur », « Bad boy » et « Rise like a Phoenix » (vidéo)

Replay "Star Academy" : Victor chante « Toxic », « Beau malheur », « Bad boy » et « Rise l…

07 novembre 2025 - 22:02 Star Academy | Vidéos

Replay &quot;Star Academy&quot; : Victor, Léa, Bastiaan, Lily et Ema chantent « Le chanteur malheureux » de Claude François (vidéo)

Replay "Star Academy" : Victor, Léa, Bastiaan, Lily et Ema chantent « Le chanteur malheure…

07 novembre 2025 - 22:24 Star Academy | Vidéos

Replay &quot;Star Academy&quot; : Sarah et Zaz chantent « La vie en rose » d’Edith Piaf (vidéo)

Replay "Star Academy" : Sarah et Zaz chantent « La vie en rose » d’Edith Piaf (vidéo)

07 novembre 2025 - 22:29 Star Academy | Vidéos

Replay &quot;Star Academy&quot; : Anouk et Etienne Daho chantent « Comme un boomerang » (vidéo)

Replay "Star Academy" : Anouk et Etienne Daho chantent « Comme un boomerang » (vidéo)

07 novembre 2025 - 22:47 Star Academy | Vidéos

Replay &quot;Star Academy&quot; : Bastiaan, Ema et Clara Luciani chantent &quot;Cette vie&quot; et &quot;Amour toujours&quot; (vidéo)

Replay "Star Academy" : Bastiaan, Ema et Clara Luciani chantent "Cette vie" et …

07 novembre 2025 - 22:52 Star Academy | Vidéos

Replay &quot;Star Academy&quot; : Léa chante « Houdini » de Dua Lipa (vidéo)

Replay "Star Academy" : Léa chante « Houdini » de Dua Lipa (vidéo)

07 novembre 2025 - 22:58 Star Academy | Vidéos

Replay &quot;Star Academy&quot; : L’équipe Bleue chante « Là-bas » de Jean Jacques Goldman (vidéo)

Replay "Star Academy" : L’équipe Bleue chante « Là-bas » de Jean Jacques Goldman (vidéo)…

07 novembre 2025 - 23:35 Star Academy | Vidéos

Replay &quot;Star Academy&quot; : L’équipe Rose chante « Là-bas » de Jean Jacques Goldman (vidéo)

Replay "Star Academy" : L’équipe Rose chante « Là-bas » de Jean Jacques Goldman (vidéo)…

07 novembre 2025 - 23:40 Star Academy | Vidéos

Replay &quot;Star Academy&quot; : L’équipe Jaune chante avec Etienne Daho et Clara Luciani (vidéo)

Replay "Star Academy" : L’équipe Jaune chante avec Etienne Daho et Clara Luciani (vidéo)…

07 novembre 2025 - 23:52 Star Academy | Vidéos

Replay &quot;Star Academy&quot; : Léo chante « Eté 90 » de Thérapie Taxi (vidéo)

Replay "Star Academy" : Léo chante « Eté 90 » de Thérapie Taxi (vidéo)

07 novembre 2025 - 23:57 Star Academy | Vidéos

Replay &quot;Star Academy&quot; : Melissa chante « Formidable » de Stromae (vidéo)

Replay "Star Academy" : Melissa chante « Formidable » de Stromae (vidéo)

08 novembre 2025 - 00:08 Star Academy | Vidéos

Replay &quot;Star Academy&quot; : Noah chante « Human » de Rag’n’Bone Man (vidéo)

Replay "Star Academy" : Noah chante « Human » de Rag’n’Bone Man (vidéo)

08 novembre 2025 - 00:13 Star Academy | Vidéos

Replay &quot;Star Academy&quot; : Sarah chante « Eblouie par la nuit » de Zaz (vidéo)

Replay "Star Academy" : Sarah chante « Eblouie par la nuit » de Zaz (vidéo)

08 novembre 2025 - 00:16 Star Academy | Vidéos

Replay &quot;Star Academy&quot; : Lily et Ridsa chantent « Me Enamore » (vidéo)

Replay "Star Academy" : Lily et Ridsa chantent « Me Enamore » (vidéo)

08 novembre 2025 - 00:22 Star Academy | Vidéos

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Star Academy | Vidéos
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Télématin&quot; samedi 8 novembre 2025, les invités de Mélanie Tavarant & Samuel Ollivier sur France 2

"Télématin" samedi 8 novembre 2025, les invités de Mélanie Tavarant & Samuel Ollivier sur France 2

07 novembre 2025 - 20:34

Invités des émissions TV

A ne pas manquer...

&quot;Quelle époque !&quot; samedi 8 novembre 2025, les invités reçus par Léa Salamé sur France 2

"Quelle époque !" samedi 8 novembre 2025, les invités reçus par Léa Sa…

07 novembre 2025 - 19:16 Magazines

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...