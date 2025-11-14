Replay "Star Academy" : Anouk chante « Vampire » d'Olivia Rodrigo (vidéo)

Le prime des anciens de la "Star Academy" se poursuit sur TF1 avec Anouk sur un tableau chanté / dansé. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Cette semaine, Anouk se place en tête du classement des évaluations. L'académicienne a convaincu ses professeurs grâce à sa voix, mais aussi son interprétation.

C'est d'ailleurs pour cette raison que Jon a décidé de lui confier le tableau chanté-dansé. Le professeur de danse lui a concocté une chorégraphie sur-mesure sur l'univers d'Alice au pays des merveilles version Tim Burton.

Anouk va-t-elle relever le défi ?

Regardez sa prestation.

Extrait de la "Star Academy", le prime des anciens du 14 novembre 2025 sur TF1.