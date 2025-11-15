Replay "Star Academy" : Bastiaan et Julien Lieb chantent « Autrement » (vidéo)

Le prime des anciens de la "Star Academy" se poursuit sur TF1 avec Bastiaan qui partage la scène avec Julien Lieb. Nous vous proposons de voir ou de revoir leur prestation.

Ce soir, Julien Lieb est de retour au Studio 217.

Pour l'occasion, l'artiste partage un duo avec Bastiaan sur son titre « Autrement ».

Regardez leur prestation.

Extrait de la "Star Academy", le prime des anciens du 14 novembre 2025 sur TF1.