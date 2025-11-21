Replay "Star Academy" : Anouk et Loïc Nottet chantent "Million Eyes" (vidéo)

Le prime des surprises de la "Star Academy" se poursuit sur TF1 avec Anouk qui partage la scène avec Loïc Nottet. Nous vous proposons de voir ou de revoir leur prestation.

Surprise ! Anouk grande fan de Loïc Nottet, voit l'artiste la rejoindre pour chanter son titre "Million Eyes".

Extrait de la "Star Academy", le prime des surprises du vendredi 21 novembre 2025 sur TF1.