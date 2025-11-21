Replay "Star Academy" : Jeanne et Janie chantent "Mon idole" (vidéo)

Le prime des surprises de la "Star Academy" se poursuit sur TF1 avec Jeanne qui partage la scène avec Janie. Nous vous proposons de voir ou de revoir leur prestation.

Surprise ! Jeanne grande fan de Janie, voit l'artiste la rejoindre pour chanter son titre "Mon idole".

Regardez leur prestation.

Extrait de la "Star Academy", le prime des surprises du vendredi 21 novembre 2025 sur TF1.