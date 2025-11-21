recherche
Star Academy | Vidéos

Replay "Star Academy" : Jeanne et Janie chantent "Mon idole" (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 21 novembre 2025 93
Replay "Star Academy" : Jeanne et Janie chantent "Mon idole" (vidéo)

Le prime des surprises de la "Star Academy" se poursuit sur TF1 avec Jeanne qui partage la scène avec Janie. Nous vous proposons de voir ou de revoir leur prestation.

Surprise ! Jeanne grande fan de Janie, voit l'artiste la rejoindre pour chanter son titre "Mon idole".

Regardez leur prestation.

Extrait de la "Star Academy", le prime des surprises du vendredi 21 novembre 2025 sur TF1.

Dernière modification le vendredi, 21 novembre 2025 22:37
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Star Academy | Vidéos
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Télématin&quot; samedi 22 novembre 2025, les invités de Mélanie Tavarant & Samuel Ollivier sur France 2

"Télématin" samedi 22 novembre 2025, les invités de Mélanie Tavarant & Samuel Ollivier sur France 2

21 novembre 2025 - 21:12

Invités des émissions TV

A ne pas manquer...

&quot;Quelle époque !&quot; samedi 22 novembre 2025, les invités reçus par Léa Salamé sur France 2

"Quelle époque !" samedi 22 novembre 2025, les invités reçus par Léa S…

21 novembre 2025 - 19:50 Magazines

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...