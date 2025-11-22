Replay "Star Academy" : Melissa et Aliocha Schneider chantent "Ensemble" (vidéo)

Le prime des surprises de la "Star Academy" se poursuit sur TF1 avec Melissa qui partage la scène avec Aliocha Schneider. Nous vous proposons de voir ou de revoir leur prestation.

Surprise ! Melissa grande fan d'Aliocha Schneider, voit l'artiste la rejoindre pour chanter son titre "Ensemble".

Regardez leur prestation.

Extrait de la "Star Academy", le prime des surprises du vendredi 21 novembre 2025 sur TF1.