Replay "Star Academy" : Léo et Zaoui chantent "Hit sale" de Thérapie Taxi (vidéo)

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 22 novembre 2025 59
Le prime des surprises de la "Star Academy" se termine sur TF1 avec Léo qui partage la scène avec Zaoui. Nous vous proposons de voir ou de revoir leur prestation.

Surprise ! Léo grand fan de Zaoui, voit l'artiste la rejoindre pour chanter son titre "Hit sale".

Regardez leur prestation.

Extrait de la "Star Academy", le prime des surprises du vendredi 21 novembre 2025 sur TF1.

Dernière modification le samedi, 22 novembre 2025 00:57
Publié dans Star Academy | Vidéos
