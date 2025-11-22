Replay "Star Academy" : Léo et Zaoui chantent "Hit sale" de Thérapie Taxi (vidéo)

Le prime des surprises de la "Star Academy" se termine sur TF1 avec Léo qui partage la scène avec Zaoui. Nous vous proposons de voir ou de revoir leur prestation.

Surprise ! Léo grand fan de Zaoui, voit l'artiste la rejoindre pour chanter son titre "Hit sale".

Regardez leur prestation.

Extrait de la "Star Academy", le prime des surprises du vendredi 21 novembre 2025 sur TF1.