Replay "Star Academy" samedi 29 novembre 2025, voici les 12 prestations de la soirée (vidéo)

Cette semaine, les académiciens ont uni leurs destins et leurs voix.
Sur ce 7ème prime, c'est deux par deux et accompagnés de grands artistes qu'ils ont dû créer des moments magiques.
Préparez-vous à vibrer avec des prestations élève / artiste : Gims, Tina Arena, Superbus, Lihn. Mais aussi, avec le tableau d'ouverture d'Ambre et Sarah, l'autoportrait d'Anouk ou encore, le tableau chanté-dansé de Théo P.
Une cinquième élimination
Deux binômes étaient en danger : Jeanne / Léo et Lily / Théo L.
À la fin du prime, c'est Jeanne et Léo qui ont été sauvés par les téléspectateurs de TF1.
Face à leurs camarades, c'est Lily qui a été sauvée. L'aventure s'est arrêtée pour Théo L.
Les prestations chantées en Replay
Si vous n'étiez pas devant TF1 samedi soir, ou si vous souhaitez revoir certaines prestations, voici les titres qui ont été chantés par les élèves :
Replay "Star Academy" : Sarah et Ambre chantent « Total Eclipse Of The Heart » de Bonnie T…
29 novembre 2025 - 22:13 Star Academy | Vidéos
Replay "Star Academy" : Anouk et Théo P. chantent avec Gims et La Mano « Parisienne » et «…
29 novembre 2025 - 22:20 Star Academy | Vidéos
Replay "Star Academy" : Léa et Linh chantent « Ne me dis plus jamais » (vidéo)
29 novembre 2025 - 22:26 Star Academy | Vidéos
Replay "Star Academy" : Anouk et Théo P. chantent « Le géant de papier » de Jean-Jacques L…
29 novembre 2025 - 22:33 Star Academy | Vidéos
Replay "Star Academy" : Lily et Théo L. chantent « M'envoler » de Carla Lazzari et Je…
29 novembre 2025 - 22:38 Star Academy | Vidéos
"Star Academy" : Anouk chante « Amsterdam », « Skinny Love », « Destin », « It's Oh S…
29 novembre 2025 - 22:43 Star Academy | Vidéos
Replay "Star Academy" : Théo P. chante « A Sky Full Of Stars » de Coldplay (vidéo)
29 novembre 2025 - 23:05 Star Academy | Vidéos
"Star Academy" : Victor et Tina Arena chantent « I Want To Spend My Lifetime Loving You » …
29 novembre 2025 - 23:10 Star Academy | Vidéos
Replay "Star Academy" : Jeanne et Léo chantent « Alter ego » de Jean-Louis Aubert (vidéo)…
29 novembre 2025 - 23:53 Star Academy | Vidéos
Replay "Star Academy" : La battle secrète des nommés sur « Et maintenant » et « Should I S…
30 novembre 2025 - 00:03 Star Academy | Vidéos
Replay "Star Academy" : Sarah et Gims chantent « Zombie » (vidéo)
30 novembre 2025 - 00:15 Star Academy | Vidéos
Replay "Star Academy" : Melissa et Superbus chantent « Lola » (vidéo)
30 novembre 2025 - 00:19 Star Academy | Vidéos