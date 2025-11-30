Replay "Star Academy" samedi 29 novembre 2025, voici les 12 prestations de la soirée (vidéo)

Samedi 29 novembre 2025 à partir de 21:10, Nikos Aliagas a présenté sur TF1 le 7ème prime de la "Star Academy". Retour en images sur les prestations des élèves.

Cette semaine, les académiciens ont uni leurs destins et leurs voix.

Sur ce 7ème prime, c'est deux par deux et accompagnés de grands artistes qu'ils ont dû créer des moments magiques.

Préparez-vous à vibrer avec des prestations élève / artiste : Gims, Tina Arena, Superbus, Lihn. Mais aussi, avec le tableau d'ouverture d'Ambre et Sarah, l'autoportrait d'Anouk ou encore, le tableau chanté-dansé de Théo P.

Une cinquième élimination

Deux binômes étaient en danger : Jeanne / Léo et Lily / Théo L.

À la fin du prime, c'est Jeanne et Léo qui ont été sauvés par les téléspectateurs de TF1.

Face à leurs camarades, c'est Lily qui a été sauvée. L'aventure s'est arrêtée pour Théo L.

Les prestations chantées en Replay

Si vous n'étiez pas devant TF1 samedi soir, ou si vous souhaitez revoir certaines prestations, voici les titres qui ont été chantés par les élèves :