Replay "Star Academy" : Le Star Academy Musical des élèves (vidéo)

Le prime du Musical de la 13ème saison de la "Star Academy" se poursuit sur TF1 avec 20 minutes sur le Star Academy Musical des élèves. Nous vous proposons de voir ou de revoir leur prestation.

Paillettes et slows au menu du bal de promo de la "Star Academy" !

Entre amitiés, clashs et coups de cœur, les élèves se lâchent sur des hits légendaires. Qui sera sacré roi et reine de la soirée ?

Embarquez pour le musical qui s’annonce mémorable avec "D'amour ou d'amitié", "Les rois du monde", "La déclaration d'amour", "Sapés comme jamais", "Chuis bo", "Zou Bisou", "La plus belle pour aller danser", Sexy and I know it", "Sans défense", "Waki by night", "Les planètes", "Charger" ou encore "Voulez-vous".

Extrait de la "Star Academy", le 8ème prime du vendredi 5 décembre 2025 sur TF1.