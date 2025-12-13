Replay "Star Academy" : Théo et Patrick Fiori chantent « 4 mots sur un piano » (vidéo)

Le prime spécial Tournée de la "Star Academy" se poursuit sur TF1 avec Théo qui partage la scène avec Patrick Fiori. Nous vous proposons de voir ou de revoir leur prestation.

Ce soir, Théo partage la scène du Studio 217 avec Patrick Fiori. Ensemble, ils interprètent le titre "4 mots sur un piano" de l'artiste. Extrait de la "Star Academy", le prime de la Tournée du samedi 13 décembre 2025 sur TF1.

