Replay "Star Academy" samedi 13 décembre 2025, voici les 14 prestations de la soirée (vidéo)

Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 14 décembre 2025
Replay "Star Academy" samedi 13 décembre 2025, voici les 14 prestations de la soirée (vidéo)

Samedi 13 décembre 2025 à partir de 21:10, Nikos Aliagas a présenté sur TF1 le 9ème prime de la "Star Academy". Retour en images sur les prestations des élèves.

Samedi soir au Studio 217, c'était le prime décisif de la Tournée

7 élèves sont en compétition pour seulement 6 tickets. Leur seul objectif : faire vibrer et convaincre les téléspectateurs de les envoyer sur la Tournée.

Aux côtés de Hoshi, Calum Scott, Pomme, Asaf Avidan, Gaëtan Roussel, Suzane et Patrick Fiori ils ont livré des performances exceptionnelles. 

Une septième élimination aux portes de la Tournée

Ce soir, Théo P, Léo, Anouk, Jeanne, Melissa, Léa et Victor étaient en danger.

Après plus de deux heures de show en direct, le public a livré son verdict et c'est Léo qui a quitté l'aventure ce soir.

Les prestations chantées en Replay

Si vous n'étiez pas devant TF1 samedi soir, ou si vous souhaitez revoir certaines prestations, voici les titres qui ont été chantés par les élèves :

Replay "Star Academy" : Théo et Patrick Fiori chantent « 4 mots sur un piano » (vidéo)
13 décembre 2025 - 21:48 Star Academy | Vidéos

Replay "Star Academy" : Théo et Patrick Fiori chantent « 4 mots sur un piano » (vidéo)

13 décembre 2025 - 21:48 Star Academy | Vidéos

Replay "Star Academy" : Victor et Calum Scott chantent « Dancing On My Own » (vidéo)
13 décembre 2025 - 22:03 Star Academy | Vidéos

Replay "Star Academy" : Victor et Calum Scott chantent « Dancing On My Own » (vidéo)

13 décembre 2025 - 22:03 Star Academy | Vidéos

Replay "Star Academy" : Le tableau chanté-dansé des élèves sur « APT » de Rosé (vidéo)
13 décembre 2025 - 22:08 Star Academy | Vidéos

Replay "Star Academy" : Le tableau chanté-dansé des élèves sur « APT » de Rosé (vidéo)…

13 décembre 2025 - 22:08 Star Academy | Vidéos

Replay "Star Academy" : Léo et Asaf Avidan chantent « Reckoning Song » (vidéo)
13 décembre 2025 - 22:14 Star Academy | Vidéos

Replay "Star Academy" : Léo et Asaf Avidan chantent « Reckoning Song » (vidéo)

13 décembre 2025 - 22:14 Star Academy | Vidéos

Replay "Star Academy" : Melissa et Hoshi chantent « Ta marinière » (vidéo)
13 décembre 2025 - 22:20 Star Academy | Vidéos

Replay "Star Academy" : Melissa et Hoshi chantent « Ta marinière » (vidéo)

13 décembre 2025 - 22:20 Star Academy | Vidéos

Replay "Star Academy" : Ambre et Mc Solaar chantent « Solaar pleure » (vidéo)
13 décembre 2025 - 22:25 Star Academy | Vidéos

Replay "Star Academy" : Ambre et Mc Solaar chantent « Solaar pleure » (vidéo)

13 décembre 2025 - 22:25 Star Academy | Vidéos

Replay "Star Academy" : Sarah et Mentissa chantent « Et bam » (vidéo)
13 décembre 2025 - 22:30 Star Academy | Vidéos

Replay "Star Academy" : Sarah et Mentissa chantent « Et bam » (vidéo)

13 décembre 2025 - 22:30 Star Academy | Vidéos

Replay "Star Academy" : Anouk et Suzane chantent « Je t'accuse » (vidéo)
13 décembre 2025 - 22:47 Star Academy | Vidéos

Replay "Star Academy" : Anouk et Suzane chantent « Je t'accuse » (vidéo)

13 décembre 2025 - 22:47 Star Academy | Vidéos

Replay &quot;Star Academy&quot; : L'autoportrait de Bastiaan (vidéo)

Replay "Star Academy" : L'autoportrait de Bastiaan (vidéo)

13 décembre 2025 - 23:10 Star Academy | Vidéos

Replay "Star Academy" : Léa et Gaëtan Roussel chantent « J't'emmène au vent » de Louise Attaque (vidéo)
13 décembre 2025 - 23:15 Star Academy | Vidéos

Replay "Star Academy" : Léa et Gaëtan Roussel chantent « J't'emmène au vent » de…

13 décembre 2025 - 23:15 Star Academy | Vidéos

Replay "Star Academy" : Jeanne et Pomme chantent « Grandiose » (vidéo)
13 décembre 2025 - 23:20 Star Academy | Vidéos

Replay "Star Academy" : Jeanne et Pomme chantent « Grandiose » (vidéo)

13 décembre 2025 - 23:20 Star Academy | Vidéos

Replay "Star Academy" : Ambre, Bastiaan et Sarah chantent « Let's Talk About Love » de Céline Dion (vidéo)
13 décembre 2025 - 23:58 Star Academy | Vidéos

Replay "Star Academy" : Ambre, Bastiaan et Sarah chantent « Let's Talk About Love » d…

13 décembre 2025 - 23:58 Star Academy | Vidéos

Replay "Star Academy" : Les 7 nommés s'affrontent une dernière fois pour la Tournée (vidéo)
14 décembre 2025 - 00:05 Star Academy | Vidéos

Replay "Star Academy" : Les 7 nommés s'affrontent une dernière fois pour la Tournée (…

14 décembre 2025 - 00:05 Star Academy | Vidéos

Replay "Star Academy" : La collégiale des élèves sur « Salut » de Michel Sardou (vidéo)
14 décembre 2025 - 00:17 Star Academy | Vidéos

Replay "Star Academy" : La collégiale des élèves sur « Salut » de Michel Sardou (vidéo)…

14 décembre 2025 - 00:17 Star Academy | Vidéos

Dernière modification le dimanche, 14 décembre 2025 00:46
Publié dans Star Academy | Vidéos
"Les enfants de la télé" dimanche 14 décembre 2025, les invités de Faustine Bollaert sur France 2 (vidéo)
13 décembre 2025 - 20:46

"Les enfants de la télé" dimanche 14 décembre 2025, les invités de Faustine Bollaert sur France 2 (vidéo)

13 décembre 2025 - 20:46

Invités des émissions TV

"Sept à Huit" dimanche 14 décembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine (vidéo)
13 décembre 2025 - 19:59 Magazines

"Sept à Huit" dimanche 14 décembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine …

13 décembre 2025 - 19:59 Magazines

