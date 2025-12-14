Replay "Star Academy" samedi 13 décembre 2025, voici les 14 prestations de la soirée (vidéo)

Samedi 13 décembre 2025 à partir de 21:10, Nikos Aliagas a présenté sur TF1 le 9ème prime de la "Star Academy". Retour en images sur les prestations des élèves.

Samedi soir au Studio 217, c'était le prime décisif de la Tournée

7 élèves sont en compétition pour seulement 6 tickets. Leur seul objectif : faire vibrer et convaincre les téléspectateurs de les envoyer sur la Tournée.

Aux côtés de Hoshi, Calum Scott, Pomme, Asaf Avidan, Gaëtan Roussel, Suzane et Patrick Fiori ils ont livré des performances exceptionnelles.

Une septième élimination aux portes de la Tournée

Ce soir, Théo P, Léo, Anouk, Jeanne, Melissa, Léa et Victor étaient en danger.

Après plus de deux heures de show en direct, le public a livré son verdict et c'est Léo qui a quitté l'aventure ce soir.

Les prestations chantées en Replay

Si vous n'étiez pas devant TF1 samedi soir, ou si vous souhaitez revoir certaines prestations, voici les titres qui ont été chantés par les élèves :