Replay "Star Academy" : Le joli conte de Noël des élèves (vidéo)

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 20 décembre 2025 89
Le prime des face-à-face de la "Star Academy" débute sur TF1 par un tableau des élèves, un conte de Noël. Nous vous proposons de voir ou de revoir leur prestation.

Noël approche à grands pas !

Les élèves nous offrent un peu de leur magie en revisitant six titres : « Je veux du soleil » de  Au p’tit bonheur, « ça m’énerve » d’Helmut Fritz, « Le mal aimé » de Claude François, « Elle est d’ailleurs » de Pierre Bachelet, « La tendresse » de Bourvil version Waxx.

Et pour couronner le tout, 50 choristes les accompagnent sur le mythique « All I Want for Christmas Is You » de Mariah Carey.

Extrait de la "Star Academy", le prime des face-à-face du samedi 20 décembre 2025 sur TF1.

