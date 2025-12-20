Replay "Star Academy" : Le joli conte de Noël des élèves (vidéo)

Noël approche à grands pas !
Les élèves nous offrent un peu de leur magie en revisitant six titres : « Je veux du soleil » de Au p’tit bonheur, « ça m’énerve » d’Helmut Fritz, « Le mal aimé » de Claude François, « Elle est d’ailleurs » de Pierre Bachelet, « La tendresse » de Bourvil version Waxx.
Et pour couronner le tout, 50 choristes les accompagnent sur le mythique « All I Want for Christmas Is You » de Mariah Carey.
Extrait de la "Star Academy", le prime des face-à-face du samedi 20 décembre 2025 sur TF1.