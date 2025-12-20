recherche
Replay "Star Academy" : Anouk et Barbara Pravi chantent "Voilà" (vidéo)

Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 20 décembre 2025
Le prime des face-à-face de la "Star Academy" se poursuit sur TF1 avec Anouk qui a la surprise de partager la scène avec Barbara Pravi. Nous vous proposons de voir ou de revoir leur prestation.

Surprise ! La porte a encore frappé.

En s'ouvrant, Anouk voit débarquer Barbara Pravi pour chanter ensemble "Voilà"

Regardez leur prestation.

Extrait de la "Star Academy", le prime des face-à-face du samedi 20 décembre 2025 sur TF1.

Publié dans Star Academy | Vidéos
