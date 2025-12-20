Replay "Star Academy" : Anouk et Barbara Pravi chantent "Voilà" (vidéo)

Le prime des face-à-face de la "Star Academy" se poursuit sur TF1 avec Anouk qui a la surprise de partager la scène avec Barbara Pravi. Nous vous proposons de voir ou de revoir leur prestation.

Surprise ! La porte a encore frappé. En s'ouvrant, Anouk voit débarquer Barbara Pravi pour chanter ensemble "Voilà". Regardez leur prestation. Extrait de la "Star Academy", le prime des face-à-face du samedi 20 décembre 2025 sur TF1.

L'actualité TV • Newsletter

Pour ne rien louper...

Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.

Veuillez activer le javascript sur cette page pour pouvoir valider le formulaire