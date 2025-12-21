recherche
Star Academy | Vidéos

Replay "Star Academy" samedi 20 décembre 2025, voici les prestations de la soirée (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 21 décembre 2025 118
Replay "Star Academy" samedi 20 décembre 2025, voici les prestations de la soirée (vidéo)

Samedi 20 décembre 2025 à partir de 21:10, Nikos Aliagas a présenté sur TF1 le 10ème prime de la "Star Academy". Retour en images sur les prestations des élèves.

Pour la première fois à la "Star Academy", les élèves se sont affrontés en face-à-face.

Victor a affronté Théo P., Bastiaan a affronté Léa, Ambre a affronté Jeanne et Sarah a affronté Melissa.

Cette semaine, Craig David, Santa, Leman, Louane et Barbara Pravi sont venus partager la scène avec les élèves.

Une huitième élimination

Les quatre duels ont été départagés en direct par le public qui a sauvé Victor, Bastiaan, Ambre et Melissa.

Les quatre nommés de la soirée, Théo P., Léa, Jeanne et Sarah ont été de nouveau soumis aux votes de téléspectateurs et c'est malheureusement Jeanne qui a reçu le moins de votes.

Les prestations chantées en Replay

Si vous n'étiez pas devant TF1 samedi soir, ou si vous souhaitez revoir certaines prestations, voici les titres qui ont été chantés par les élèves :

Replay &quot;Star Academy&quot; : Le joli conte de Noël des élèves (vidéo)

Replay "Star Academy" : Le joli conte de Noël des élèves (vidéo)

20 décembre 2025 - 21:48 Star Academy | Vidéos

Replay &quot;Star Academy&quot; : Bastiaan, Léa et Santa chantent &quot;Vivre pour le meilleur&quot; de Johnny Hallyday (vidéo)

Replay "Star Academy" : Bastiaan, Léa et Santa chantent "Vivre pour le meilleur"…

20 décembre 2025 - 21:55 Star Academy | Vidéos

Replay &quot;Star Academy&quot; : Léa et Bastiaan chantent &quot;If I Ain’t Got You&quot; d'Alicia Keys (vidéo)

Replay "Star Academy" : Léa et Bastiaan chantent "If I Ain’t Got You" d'Ali…

20 décembre 2025 - 22:01 Star Academy | Vidéos

Replay &quot;Star Academy&quot; : Anouk chante &quot;Cry me a river&quot; de Justin Timberlake (vidéo)

Replay "Star Academy" : Anouk chante "Cry me a river" de Justin Timberlake (vidé…

20 décembre 2025 - 22:06 Star Academy | Vidéos

Replay &quot;Star Academy&quot; : Melissa, Sarah et Craig David chantent &quot;Seven day&quot; et Walking away&quot; (vidéo)

Replay "Star Academy" : Melissa, Sarah et Craig David chantent "Seven day" et Wa…

20 décembre 2025 - 22:11 Star Academy | Vidéos

Replay &quot;Star Academy&quot; : Melissa et Sarah chantent &quot;La foule&quot; d'Edith Piaf (vidéo)

Replay "Star Academy" : Melissa et Sarah chantent "La foule" d'Edith Piaf (…

20 décembre 2025 - 22:40 Star Academy | Vidéos

Replay &quot;Star Academy&quot; : Anouk et Barbara Pravi chantent &quot;Voilà&quot; (vidéo)

Replay "Star Academy" : Anouk et Barbara Pravi chantent "Voilà" (vidéo)

20 décembre 2025 - 22:48 Star Academy | Vidéos

Replay &quot;Star Academy&quot; : Ambre, Jeanne et Louane chantent &quot;Les étoiles&quot; et &quot;Aimer à mort&quot; (vidéo)

Replay "Star Academy" : Ambre, Jeanne et Louane chantent "Les étoiles" et "…

20 décembre 2025 - 22:54 Star Academy | Vidéos

Replay &quot;Star Academy&quot; : Jeanne et Ambre chantent &quot;I love Rock n Roll&quot; (vidéo)

Replay "Star Academy" : Jeanne et Ambre chantent "I love Rock n Roll" (vidéo)

20 décembre 2025 - 23:13 Star Academy | Vidéos

Replay &quot;Star Academy&quot; : Victor, Théo P. et Léman chantent &quot;Les étoiles&quot; (vidéo)

Replay "Star Academy" : Victor, Théo P. et Léman chantent "Les étoiles" (vidéo)…

20 décembre 2025 - 23:18 Star Academy | Vidéos

Replay &quot;Star Academy&quot; : Théo et Victor chantent &quot;Don’t Let the Sun Go Down&quot; d'Elton John (vidéo)

Replay "Star Academy" : Théo et Victor chantent "Don’t Let the Sun Go Down" d�…

20 décembre 2025 - 23:23 Star Academy | Vidéos

Replay &quot;Star Academy&quot; : Le medley de Noël des élèves et des professeurs (vidéo)

Replay "Star Academy" : Le medley de Noël des élèves et des professeurs (vidéo)

20 décembre 2025 - 23:43 Star Academy | Vidéos

Replay &quot;Star Academy&quot; : Léa, Sarah, Jeanne & Théo P. chantent &quot;Je n'aurais pas le temps&quot; (vidéo)

Replay "Star Academy" : Léa, Sarah, Jeanne & Théo P. chantent "Je n'aurais p…

20 décembre 2025 - 23:57 Star Academy | Vidéos

Dernière modification le dimanche, 21 décembre 2025 00:40
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Star Academy | Vidéos
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Les enfants de la télé&quot; dimanche 21 décembre 2025, les invités de Faustine Bollaert sur France 2 (vidéo)

"Les enfants de la télé" dimanche 21 décembre 2025, les invités de Faustine Bollaert sur France 2 (vidéo)

20 décembre 2025 - 20:13

Invités des émissions TV

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 21 décembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine (vidéo)

"Sept à Huit" dimanche 21 décembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine …

20 décembre 2025 - 20:01 Magazines

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...