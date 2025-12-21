Replay "Star Academy" samedi 20 décembre 2025, voici les prestations de la soirée (vidéo)

Pour la première fois à la "Star Academy", les élèves se sont affrontés en face-à-face.
Victor a affronté Théo P., Bastiaan a affronté Léa, Ambre a affronté Jeanne et Sarah a affronté Melissa.
Cette semaine, Craig David, Santa, Leman, Louane et Barbara Pravi sont venus partager la scène avec les élèves.
Une huitième élimination
Les quatre duels ont été départagés en direct par le public qui a sauvé Victor, Bastiaan, Ambre et Melissa.
Les quatre nommés de la soirée, Théo P., Léa, Jeanne et Sarah ont été de nouveau soumis aux votes de téléspectateurs et c'est malheureusement Jeanne qui a reçu le moins de votes.
Les prestations chantées en Replay
Si vous n'étiez pas devant TF1 samedi soir, ou si vous souhaitez revoir certaines prestations, voici les titres qui ont été chantés par les élèves :
Replay "Star Academy" : Le joli conte de Noël des élèves (vidéo)
20 décembre 2025 - 21:48 Star Academy | Vidéos
Replay "Star Academy" : Bastiaan, Léa et Santa chantent "Vivre pour le meilleur"…
20 décembre 2025 - 21:55 Star Academy | Vidéos
Replay "Star Academy" : Léa et Bastiaan chantent "If I Ain’t Got You" d'Ali…
20 décembre 2025 - 22:01 Star Academy | Vidéos
Replay "Star Academy" : Anouk chante "Cry me a river" de Justin Timberlake (vidé…
20 décembre 2025 - 22:06 Star Academy | Vidéos
Replay "Star Academy" : Melissa, Sarah et Craig David chantent "Seven day" et Wa…
20 décembre 2025 - 22:11 Star Academy | Vidéos
Replay "Star Academy" : Melissa et Sarah chantent "La foule" d'Edith Piaf (…
20 décembre 2025 - 22:40 Star Academy | Vidéos
Replay "Star Academy" : Anouk et Barbara Pravi chantent "Voilà" (vidéo)
20 décembre 2025 - 22:48 Star Academy | Vidéos
Replay "Star Academy" : Ambre, Jeanne et Louane chantent "Les étoiles" et "…
20 décembre 2025 - 22:54 Star Academy | Vidéos
Replay "Star Academy" : Jeanne et Ambre chantent "I love Rock n Roll" (vidéo)
20 décembre 2025 - 23:13 Star Academy | Vidéos
Replay "Star Academy" : Victor, Théo P. et Léman chantent "Les étoiles" (vidéo)…
20 décembre 2025 - 23:18 Star Academy | Vidéos
Replay "Star Academy" : Théo et Victor chantent "Don’t Let the Sun Go Down" d�…
20 décembre 2025 - 23:23 Star Academy | Vidéos
Replay "Star Academy" : Le medley de Noël des élèves et des professeurs (vidéo)
20 décembre 2025 - 23:43 Star Academy | Vidéos
Replay "Star Academy" : Léa, Sarah, Jeanne & Théo P. chantent "Je n'aurais p…
20 décembre 2025 - 23:57 Star Academy | Vidéos