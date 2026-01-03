recherche
Star Academy | Vidéos

Replay "Star Academy" : Bastiaan, Sarah et Léa chantent "À corps perdu" de Grégory Lemarchal (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 3 janvier 2026 198
Replay "Star Academy" : Bastiaan, Sarah et Léa chantent "À corps perdu" de Grégory Lemarchal (vidéo)

Le 200ème prime anniversaire de la "Star Academy" se poursuit sur TF1 le match du Top 3 entre Bastiaan, Sarah et Léa. Nous vous proposons de voir ou de revoir leur prestation.

Cette semaine, Bastiaan, Sarah et Léa sont le top 3 de la semaine.

Ils s'affrontent sur "A corps perdu" de Grégory Lemarchal.

Qui remportera l'immunité ?

Extrait de la "Star Academy", le 200ème prime du samedi 3 janvier 2026 sur TF1.

Dernière modification le samedi, 03 janvier 2026 22:29
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Star Academy | Vidéos
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 4 janvier 2026 sur TF1, sommaire du magazine (vidéo)

"Sept à Huit" dimanche 4 janvier 2026 sur TF1, sommaire du magazine (vidéo)

03 janvier 2026 - 20:56

Invités des émissions TV

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 4 janvier 2026 sur TF1, sommaire du magazine (vidéo)

"Sept à Huit" dimanche 4 janvier 2026 sur TF1, sommaire du magazine (v…

03 janvier 2026 - 20:56 Magazines

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...