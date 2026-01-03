Replay "Star Academy" : Bastiaan, Sarah et Léa chantent "À corps perdu" de Grégory Lemarchal (vidéo)

Cette semaine, Bastiaan, Sarah et Léa sont le top 3 de la semaine.
Ils s'affrontent sur "A corps perdu" de Grégory Lemarchal.
Qui remportera l'immunité ?
Extrait de la "Star Academy", le 200ème prime du samedi 3 janvier 2026 sur TF1.
|Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Le 200ème prime anniversaire de la "Star Academy" se poursuit sur TF1 le match du Top 3 entre Bastiaan, Sarah et Léa. Nous vous proposons de voir ou de revoir leur prestation.
03 janvier 2026 - 20:44 Divertissements
