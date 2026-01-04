Replay "Star Academy" samedi 3 janvier 2026, voici les prestations du 200ème prime (vidéo)

Cette semaine, la "Star Academy" a fêté un nouvel anniversaire : le 200ème prime !
Un chiffre magique pour une soirée de rêve sur la scène du studio 217 où étaient réunies anciennes et nouvelles générations d'élèves et de professeurs.
Ensemble, ils ont fait vibrer vos souvenirs avec les hymnes iconiques et les chansons mythiques de leur saison.
Une 11ème élimination
À l'issue des évaluations, Anouk, Théo P., et Victor étaient nommés sur ce 12ème prime de la "Star Academy".
Ce sont les téléspectateurs de TF1 qui ont voté pour que leur candidat préféré poursuive l'aventure.
Victor et Anouk ont été sauvés, c'est donc Théo P. qui a quitté l'aventure cette semaine.
Les prestations chantées en Replay
Si vous n'étiez pas devant TF1 samedi soir, ou si vous souhaitez revoir certaines prestations, voici les titres qui ont été chantés par les élèves :
Replay "Star Academy" : Le medley des hymnes cultes ouvre le 200ème prime (vidéo)
03 janvier 2026 - 21:58 Star Academy | Vidéos
Replay "Star Academy" : Ambre chante "La corrida" de Francis Cabrel (vidéo)
03 janvier 2026 - 22:10 Star Academy | Vidéos
Replay "Star Academy" : Victor et Lara Fabian chantent "La différence" (vidéo)
03 janvier 2026 - 22:14 Star Academy | Vidéos
Replay "Star Academy" : Medley des anciens avec Carine, Houcine, Michal, Cynthia avec Léa…
03 janvier 2026 - 22:20 Star Academy | Vidéos
Replay "Star Academy" : Bastiaan, Sarah et Léa chantent "À corps perdu" de Grégo…
03 janvier 2026 - 22:26 Star Academy | Vidéos
Replay "Star Academy" : Anouk et Héléna chantent "Capuche" (vidéo)
03 janvier 2026 - 22:31 Star Academy | Vidéos
"Star Academy" : Medley des films de Walt Disney avec les anciens et la nouvelle promo (vi…
03 janvier 2026 - 22:37 Star Academy | Vidéos
Replay "Star Academy" : Sarah chante "Running up that hill" de Kate Bush (vidéo)…
03 janvier 2026 - 23:09 Star Academy | Vidéos
Replay "Star Academy" : Medley des anciens, Karima Charni, Aurélie Konaté, Emma Daumas ave…
03 janvier 2026 - 23:20 Star Academy | Vidéos
Replay "Star Academy" : Anciens et nouvelle promotion sur l'hymne de la saison 5 …
03 janvier 2026 - 23:27 Star Academy | Vidéos
"Star Academy" : Anouk, Théo P et Victor défendent leur place en solo (vidéo)
03 janvier 2026 - 23:57 Star Academy | Vidéos
Replay "Star Academy" : Léa et Anisha Jo chantent "You make me feel like a natural wo…
04 janvier 2026 - 00:23 Star Academy | Vidéos
Replay "Star Academy" : Medley des anciens avec Lucie, Lea Haddad et Magalie Vaé avec Bast…
04 janvier 2026 - 00:28 Star Academy | Vidéos